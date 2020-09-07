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حل مشكلة عقد إيجار تحت الدراسة في حساب المواطن

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2020-09-07

حل مشكلة عقد إيجار تحت الدراسة في حساب متابعات الخليج 365

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية تطابق البيانات والتقيد بمستندات الاستقلالية والتي من بينها عقد إيجار الموحد، داعيًا مَن تقدم بالمستندات إلى ترقب إعلان نتائج الأهلية.

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عقد إيجار إلكتروني

وحول مشكلة استمرار عقد الإيجار أو مستندات الاستقلالية تحت الدراسة قال حساب متابعات الخليج 365 : في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق (عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار) باسم المتقدم بالطلب بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 يتم رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص) وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

إعلان نتائج الأهلية

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه يجب الانتظار طالما المستند قيد الدراسة لحين إعلان نتائج الأهلية وفي حال صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزم تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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