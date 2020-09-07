نائب أمير مكة يبحث استراتيجية خدمات المياه والصرف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعا، لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، يرافقه عدد من مسؤولي الشركة، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة، التي تقدر قيمتها بملياري ريال لعام 1441هـ، منها 19 مشروعا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الأداء.

كما استعرض الاجتماع المشاريع الجديدة التي جرت ترستيها خلال عام 1441هـ لعموم القطاع، والتي تقدر قيمتها بـ 900 مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها 119 مشروعا لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي المنطقة، وفق الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.