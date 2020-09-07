شكرا لقرائتكم خبر حلول مبتكرة تتيح للطلاب والمعلمين استخدام منصة مدرستي دون توقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أوضحت وزارة التعليم من خلال متحدثة التعليم العام ابتسام الشهري أن الوزارة تواجه تحديات حقيقية فيما يخص عمل منصة مدرستي بكفاءة، وأنها تعمل على حل جميع الإشكالات، أكد خبير التقنيات الحديثة والأمن السيبراني باحث ومؤسس لمنصتين تفاعليتين تخدمان البيئة التعليمية والتدريبية الدكتور عيسى السميري لـ«مكة» أنه توجد حلول لهذه التحديات بما يتيح للطلاب والمعلمين استخدام المنصة دون أن تتوقف أو تتعطل.

وقال السميري «عكف فريق عمل سعودي منذ بداية الجائحة على تأسيس منتج وطني من خلال مبرمجين سعوديين، عبارة عن منصة تفاعلية يمكن للوزارة استخدامها للتعليم تضمن التفاعل بين الطالب والمعلم من خلال توفير خيارات حل الواجبات وتسليمها وتسجيل الحضور والتفاعل بالصوت والصورة من خلال فصول تفاعلية، ويكون لكل مدرسة سيرفر خاص بها، وهذا يضمن تحمله وعدم توقفه جراء عدد المستخدمين وهم الطلاب والمعلمون في المدرسة».

ولفت إلى أن هذه المنصة جرت تجربتها في مدارس أهلية ونجحت واعتمدت لديها للتعليم عن بعد للعام الدراسي الحالي، كما توجد خيارات أخرى كمنصات تعليمية وتدريبية تتبع لشركات أجنبية، ولكن كلفتها ربما تكون مرتفعة إذ يتم الدفع بواقع 10 دولارات للطالب الواحد، مبينا أنهم كفريق من المبرمجين السعوديين بصدد التوقيع مع جامعة سعودية حكومية لتبني منتجهم «المنصات» وتسجيله تحت اسم الجامعة.

Advertisements

ونوه إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه أي منصة وتتطلب التعامل معها هي العدد الكبير الذي يستخدمها في وقت واحد مما يؤدي لتوقفها نتيجة الضغط، وأمن المعلومات والبيانات وكذلك عدد السيرفرات التي يجب أن تتناسب مع عدد المستخدمين للمنصة.

من جانبه قال باحث الدكتوراه في تعليم العلوم بجامعة الملك سعود، خالد معشي «بعد جائحة كورونا تغيرت كثير من الموازين أبرزها تحول التعليم المباشر في المدارس إلى التعليم عن بعد، وكان اختيارا موفقا من وزارة التعليم لبدء العام الدراسي الحالي عوضا عن تأجيله، وذلك على الرغم مما واجه بداية تفعيل منصة مدرستي من مشاكل إلا أنه يبقى الخيار الأمثل للتعليم في ظل الظروف الراهنة، وفي ظل وعد الوزارة لأولياء الأمور بالتصدي لتذليل أي عقبات قد تعترض عمل المنصة بالكفاءة اللازمة».

وأضاف معشي أنه على الرغم من كون التعليم عن بعد أفضل خيار للتعليم حاليا ورغم جهود الوزارة الكبيرة، إلا أنه لا يخلو من صعوبات أبرزها:

تحول الدور الأكبر في التعليم من المدرسة إلى الأسرة

كثير من الأسر يكون فيها الزوجان عاملين مما يصعب متابعتهما لدراسة أبنائهما في المنزل

لا يجيد بعض أولياء الأمور التعامل مع التقنية

عدم التمكن من استخدام المنصة أحيانا لدى البعض

افتقاد الطالب الجو التعليمي التفاعلي داخل المدرسة

أمور تحفز الطلاب لتعويض غيابهم عن التعليم الحضوري:

يمكن للمعلم بناء محتوى تفاعلي حتى لا يكون دور الطالب سلبيا

الأخذ بالاعتبار عند تصميم الدروس إيجاد بيئة للتعلم النشط

تكليف الطالب بمهام ينجزها في وقت محدد كتلخيص الدرس

إنشاء عرض تقديمي أو فيديو قصير عن المفاهيم التي تعلمها وتوضيح تطبيقاتها

القيام بمهام تطبيقية وكتابة تقرير عنها أو إنتاج فيديو قصير

العمل على تحليل بيانات وكتابة التصورات بناء على تلك البيانات

إنشاء الرسوم البيانية وصفحات الويب، ومشاركات المدونات، والمجموعات

جمع صور ذات علاقة بالدرس.

تشجيع التفاعل بين الطلاب أنفسهم من خلال:

استخدام منصات البث المباشر مثل ما يكروسوفت تيمز، لعقد الاجتماعات

تقويم أعمال الطلبة لبعضهم وكتابة الملاحظات والتعليقات والنقد البناء

مشاريع جماعية أون لاين

معالجة الفاقد التعليمي من خلال:

تخصيص أول حصتين أو ثلاث حصص لشرح المفاهيم الأساسية السابقة في المادة

تخصيص خمس دقائق لمراجعة المفاهيم الأساسية في الدرس

اختبارات قصيرة للتأكد من استيعاب المفاهيم

مميزات منصة رقمية تفاعلية تخدم العملية التعليمية والإدارية عن بعد بحسب السميري: