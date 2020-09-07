خادم الحرمين للرئيس الأمريكي: حريصون على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام في المنطقة.
كما جرى خلال الاتصال بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.
وأكد خادم الحرمين الشريفين مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.
من جهة أخرى أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس برئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وجرى خلال الاتصال استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأبدى خادم الحرمين الشريفين، لبوتين حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.
من جهته أشاد الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبرا عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيرا إلى التواصل الجاري حاليا حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.
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