164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مناطق المملكة خلال عام

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وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة نورة الحقباني أن الهيئة رصدت مخالفات أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة، وفقا لاختصاصاتها التي تضمنت التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات، مشيرة إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.
وبينت أن الهيئة حضرت محاكمات متهمين في قضايا أمنية، حيث حضرت 70 جلسة محاكمة لـ85 متهما في قضايا أمنية، منهم 79 سعوديا و6 غير سعوديين.
من حالات الانتهاك لحقوق الإنسان:
- العدالة الجنائية
- الحماية من الإيذاء
- الصحة
- الرعاية الاجتماعية
- التعليم والعمل
- الحماية من الاتجار بالأشخاص
- الهوية والجنسية
- حضرت الهيئة 70 جلسة محاكمة
- 85 متهما في قضايا أمنية
- منهم 79 سعوديا
- 6 غير سعوديين
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