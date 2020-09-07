السجن 124 عاما لـ8 مدانين في قضية خاشقجي

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وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الأحكام اكتسبت الصفة القطعية؛ طبقا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية، وبلغ مجموعها وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.
وأضاف أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ؛ طبقا للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية، مبينا أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.
أحكام السجن الصادرة
- 20 عاما على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم
- 10 سنوات لأحد المدانين
- 7 سنوات لاثنين من المدانين لكل واحد منهما
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