شؤون الحرمين تدشن مبادرة «نحترز لنسلم» للوقاية من كورونا

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وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس، كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.
وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة «معنا محترزون جميعا حذرون»، التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
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