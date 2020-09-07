شكرا لقرائتكم خبر شؤون الحرمين تدشن مبادرة «نحترز لنسلم» للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لنشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس مبادرة «نحترز لنسلم»، والتي جاءت تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة للحد من تفشي فايروس كورونا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس، كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.

وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة «معنا محترزون جميعا حذرون»، التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.