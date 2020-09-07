شكرا لقرائتكم خبر 26 مخالفة لاحترازات كورونا بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 26 مخالفة لعدم التقيد باحترازات فيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية.

وأفادت الأمانة بأنها نفذت 786 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية، ومساكن العمالة، أسفرت عن ضبط 20 مخالفة عدم التقييد بالتدابير الصحية والأنظمة البلدية، إضافة إلى 6 مخالفات تكدس.

وأشارت إلى غسل وتعقيم وتطهير 908 مواقع في حاضرة الدمام، بمشاركة 482 فردا من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، باستخدام 158,043 لترا من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7456 طنا من النفايات، وإزالة 3667 م3 من الأنقاض والمخلفات.