26 مخالفة لاحترازات كورونا بأسواق الشرقية

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وأفادت الأمانة بأنها نفذت 786 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية، ومساكن العمالة، أسفرت عن ضبط 20 مخالفة عدم التقييد بالتدابير الصحية والأنظمة البلدية، إضافة إلى 6 مخالفات تكدس.
وأشارت إلى غسل وتعقيم وتطهير 908 مواقع في حاضرة الدمام، بمشاركة 482 فردا من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، باستخدام 158,043 لترا من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7456 طنا من النفايات، وإزالة 3667 م3 من الأنقاض والمخلفات.
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