القبض على 11 شخصا سطوا على مستودعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة على 11 شخصا إثر تورطهم بالسطو على مستودعات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (أحد عشر شخصا من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث والرابع من العمر)، إثر تورطهم بالسطو على 3 مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من (2.000.000) مليوني ريال. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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