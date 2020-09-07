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ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين أن "صفقة القرن" ومخططات الضم الإسرائيلية أصبحت خلف ظهورنا بسبب الموقف الفلسطيني الصلب بقيادة الرئيس محمود عباس، وثبات الشعب الفلسطيني، والدعم الدولي والعربي.
وقال "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله: "مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل عديدة صعبة مرت علينا بصبر الشعب الفلسطيني، وإصراره على حقوقه".
وأشار إلى أن أموال المقاصة هي أموال الشعب الفلسطيني، وتحاول الحكومة الحصول عليها من دون الخضوع لابتزاز إسرائيل.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 08:51 PM
أشار إلى تخطي المرحلة الأصعب من ضم أجزاء الضفة
ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين أن "صفقة القرن" ومخططات الضم الإسرائيلية أصبحت خلف ظهورنا بسبب الموقف الفلسطيني الصلب بقيادة الرئيس محمود عباس، وثبات الشعب الفلسطيني، والدعم الدولي والعربي.
وقال "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله: "مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل عديدة صعبة مرت علينا بصبر الشعب الفلسطيني، وإصراره على حقوقه".
وأشار إلى أن أموال المقاصة هي أموال الشعب الفلسطيني، وتحاول الحكومة الحصول عليها من دون الخضوع لابتزاز إسرائيل.
، "اشتية": الشعب الفلسطيني تجاوز "صفقة القرن" بثباته ،
المصدر : الخليج 365
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