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جددت إدارة نادي "الاتفاق" ثقتها بمدرب الفريق الكروي الأول، الوطني خالد العطوي، حيث تم الإعلان، يوم الأحد، عن تمديد عقده لقيادة الفريق فنياً حتى 2022.
وقدم الاتفاق، موسماً جيداً تحت قيادة "العطوي" الذي تولى مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم، ومنذ استقالته من تدريب المنتخب السعودي لفئة الشباب.
ويحتل الاتفاق، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.نادي الاتفاق خالد العطوي
"الاتفاق" يجدد الثقة في المدرب الوطني "العطوي" حتى 2022صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-07
جددت إدارة نادي "الاتفاق" ثقتها بمدرب الفريق الكروي الأول، الوطني خالد العطوي، حيث تم الإعلان، يوم الأحد، عن تمديد عقده لقيادة الفريق فنياً حتى 2022.
وقدم الاتفاق، موسماً جيداً تحت قيادة "العطوي" الذي تولى مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم، ومنذ استقالته من تدريب المنتخب السعودي لفئة الشباب.
ويحتل الاتفاق، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
06:25 PM
بعد أن قدّم الفريق موسماً جيداً تحت قيادته
جددت إدارة نادي "الاتفاق" ثقتها بمدرب الفريق الكروي الأول، الوطني خالد العطوي، حيث تم الإعلان، يوم الأحد، عن تمديد عقده لقيادة الفريق فنياً حتى 2022.
وقدم الاتفاق، موسماً جيداً تحت قيادة "العطوي" الذي تولى مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم، ومنذ استقالته من تدريب المنتخب السعودي لفئة الشباب.
ويحتل الاتفاق، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.
، "الاتفاق" يجدد الثقة في المدرب الوطني "العطوي" حتى 2022 ،
المصدر : الخليج 365
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