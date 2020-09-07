شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تكشف آلية معاقبة التجار المتلاعبين في حراج الكمبيوتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم الاثنين، آلية مراقبة حراج الكمبيوتر خلال الوقت الحالي.

وقال الحسين خلال حديثه لقناة " العربية " إن الفرق الرقابية تتأكد من أسعار السلع من خلال العودة إلى فواتير الشراء من الموردين قبل مدة تصل إلى 6 أشهر.

وأكد الحسين أنه عندما يتم رصد حالات تلاعب أو إيهام الجمهور بعدم توافر بعض السلع فإن ذلك يستدعي التعامل معه وفقًا لأنظمة المنافسة، والتي تصل عقوباتها إلى 10 ملايين ريال أو ثلاثة أضعاف أرباح السلعة أو 10% من المبيعات المتحققة.