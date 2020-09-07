شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم ، الثلاثاء، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران والباحة، وعسير.
وشملت توقعاتها أن تسود تلك الأجواء مرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، كما يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمنطقةالشرقية.
وذكرت الهيئة أن أعلى درجة حرارة ستسجل في رفحاء حيث ستبلغ 45 درجة، في حين تكون أدنى درجة حرارة في أبها، حيث ستبلغ 18 درجة.
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