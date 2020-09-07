شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في الكويت تعلن عن إغلاق أبوابها غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى): أعلنت سفارة المملكة في الكويت عن إغلاق أبوابها يوم غدٍ الثلاثاء 20 محرم 1442هـ الموافق 8 سبتمبر 2020م كإجراء احترازي لتعقيم المبنى ولمراجعة الاحتياطات الصحية. أعلنت سفارة المملكة في الكويت عن إغلاق أبوابها يوم غدٍ الثلاثاء 20 محرم 1442هـ الموافق 8 سبتمبر 2020م كإجراء احترازي لتعقيم المبنى ولمراجعة الاحتياطات الصحية. وأوضحت السفارة أنها ستباشر عملها في اليوم التالي بتاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر 2020م”. ويذكر أن السفارة قد نفت ما تردد حول ‬فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية.

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