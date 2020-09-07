شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تحرُّش أجنبي بموظفة سعودية في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

استنكر عدد من المواطنين، قيام رجل أجنبي بالتحرش بموظفة سعودية أثناء افتتاح أحد الفنادق في منطقة تبوك.

وأعرب المواطنون، عن غضبهم من المشهد بشكل عام، والذي يُظهر مواطنة تُقدم المقص في مراسم افتتاح الفندق في حين يقوم الأجنبي بلمسها بشكل غير لائق.

ودشّن المواطنون وسم "أجنبي بتبوك يتحرش بسعودية"، للتعبير عن غضبهم والمطالبة بمحاسبته.

وأكد البعض أن الفيديو تمت فبركته للنيل من نساء المملكة، محذرين من رمي المحصنات الغافلات، إذ يُظهر الفيديو رجوع الموظفة إلى الخلف وحدوث تصادم بين وبين الرجل عن طريق الخطأ وتداركاه في أقل من ثانية.