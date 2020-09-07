شكرا لمتابعة خبر عن الطالب تركي الهروبي: اتمنى أن أخدم وطني وأشارك في الحد الجنوبي(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة نشرها أحد المصورين، طالبٌ يدرس في المرحلة الابتدائية، يجلس أمام جهاز حاسوبٍ شخصي "لاب توب" لتلقي الدراسة عن بُعد على جبال هروب في جازان.

ونشر المصور حسن الهروبي صورة للطالب، وهو يرتدي الزي الجازاني التراثي، ويجلس في الهواء الطلق على أحد الجبال أمام جهاز الـ "لاب توب" الخاص به، ليتابع تعليمه عن بُعد.

وقال اللطالب لقناة " الإخبارية " : اشتاقت للذهاب إلى المدرسة، ومشاركة صحابي الدروس والمعلمين أيضًا "، مؤكدًا أنه يريد أن يصبح عسكري ويشارك في الحد الجنوبي.