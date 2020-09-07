شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محامي: النيابة العامة أصدرت أحكاما سريعة تجاه المتهمين بمقتل جمال خاشقجي وفق إجراءات عادلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد المحامي أسامة القحطاني أن النيابة العامة أصدرت أحكاما سريعة تجاه المتهمين بمقتل جمال خاشقجي بخلاف عدد من القضايا التي تدوم لعدة سنوات. أكد المحامي أسامة القحطاني أن النيابة العامة أصدرت أحكاما سريعة تجاه المتهمين بمقتل جمال خاشقجي بخلاف عدد من القضايا التي تدوم لعدة سنوات. وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن ذلك تم وفقا إجراءات تضمن استقلالية وعدالة القضاء. ونوه بأن الجلسات المتعلقة بالقضية شهدت حضور ذوى خاشقجي، بجانب حضور جهات دولية.

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