من هو مارتينيز لاعب النصر الجديد والمنافس لأقوى لاعبي العالم

أفادت تقارير رياضية، اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، بأن النصر السعودي نجح في التعاقد مع مارتينيز لاعب النصر الجديد والمنافس لأقوى لاعبي العالم وهو لاعب أتالانتا يونايتد.

وبحسب تقارير فرنسية وسعودية، وقع اللاعب رسميًا مع النصر، وسيأتي إلى السعودية خلال الأيام المقبلة للخضوع لفحص طبي، تمهيدًا للانخراط في تدريب الفريق.

وأعلن رئيس نادي أتلانتا يونايتد اتفاقه مع “جلوبال” على انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني إلى النصر، قال رئيس أتلانتا دارين إيلز في مقابلة مع برنامج إذاعي “إن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا سيسافر إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق لاستكمال المفاوضات والخضوع لفحص طبي قبل التوقيع رسميًا مع النصر”.

يُعتبر الأرجنتيني جونزالو نيكولاس مارتينيز، المعروف باسم “بيتي” مارتينيز، أحد أبرز اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة السلة بعد انتقاله إلى أتلانتا يونايتد في 24 يناير 2019 من ريفر بليت بالأرجنتين.

بدأ بيتي مارتينيز مسيرته الكروية في الفريق الأول لنادي هوراكان الأرجنتيني، والذي لعب معه بين عامي 2011 و2015 قبل أن ينتقل إلى ريفر بليت للعب معه من 2015 إلى 2018 قبل أن ينتقل في العام التالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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لاعب الوسط المهاجم والأرجنتيني الدولي الذي لم يشارك في مونديال 2018، وفاز اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2018 وأفضل لاعب كرة قدم أرجنتيني في نفس العام بعد أن ساعد ريفر بلايت على الفوز بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية 2018.

ظهر مارتينيز لأول مرة مع هوراكان في عام 2011. وشارك في 97 مباراة في جميع المسابقات وسجل 10 أهداف من 2011 إلى 2014، مما ساعد هوراكان في التأهل إلى الدرجة الأولى الأرجنتينية في موسم 2014-2015.

ثم انتقل إلى ريفر بلايت في يناير 2015، حيث شارك في 169 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 35 هدفًا، خلال هذه الفترة، فاز مارتينيز بكأس ليبرتادوريس مرتين (2015 و2018)، ولقبين لكأس الأرجنتين في موسمين (2015-16، 2016-17) وكأس السوبر الأرجنتيني مرتين (2017-18 و2014-15).

مع أتلانتا يونايتد، بدأ 26 من 32 مباراة في الدوري في موسمه الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل خمسة أهداف وصنع تسعة تمريرات حاسمة في 2151 دقيقة، وتم اختياره في NBA All-Star Team في عام 2019 وفي تصفيات الدوري، بدأ مباراتين وسجل هدفين وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية للكأس، حيث فاز أتلانتا على مينيسوتا يونايتد 2-1.

شارك في التشكيلة الأساسية في جميع مباريات دوري أبطال الكونكاكاف الأربع ضد سي إس إيريديانو وسي إف مونتيري، على الصعيد الدولي، لعب مباراتين للأرجنتين وأحرز هدفًا واحدًا في أول ظهور له في 8 سبتمبر 2018، بفوزه 3-0 على جواتيمالا.