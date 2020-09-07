«المرور السعودي» يحدد طريقة استرجاع قيمة المخالفات المسددة

أوضح المرور السعودي، آلية استرجاع مبالغ المخالفات المسددة بعد قبول الاعتراض عليها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لو سمحت أنا دفعت مخالفة وبعدها عملت اعتراض والاعتراض اتقبل والمخالفة حذفت، كيف أقدر أسترجع مبلغ المخالفة؟».
ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» قائلاً: «يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد».
وفي سياق آخر، أشار المرور السعودي إلى شروط إسقاط لوحات السيارات والتي جاءت كالآتي: «تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك».
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