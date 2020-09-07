أخبار السعودية اليوم.. شرطان لبيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك.. إعلان آلية تصحيح رخصة النشاط التجاري

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، الموافق 7 سبتمبر 2020م منها: شرطان لبيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك، والتمديد آليًّا وبلا مقابل لتأشيرات العمالة المنزلية والمهن التجارية خارج المملكة، ومحمد الشلهوب يُحدد موعد اعتزاله.

المرور: شرطان لبيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك

أوضح المرور السعودي إمكانية نقل ملكية المركبة مع وجود مخالفات على المالك، لكن بشرطين.

الجوازات: التمديد آليّ وبلا مقابل لتأشيرات العمالة المنزلية والمهن التجارية خارج المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات التمديد آليّ ودون مقابل مالي، لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة، من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة، وكذلك للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال أغسطس الماضي.

بعد 22 عامًا بقميص الهلال.. محمد الشلهوب يُحدد موعد اعتزاله.. وسامي الجابر يطالبه بالتريث

قرر قائد فريق الهلال محمد الشلهوب، أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في الكرة السعودية، إطلاق العنان لأفراح استعادة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد موسم شاق ومتقلب، مشددًا على إرجاء الحديث عن ترك البساط الأخضر وتعليق الحذاء حتى إشعار آخر.

هيئة السوق المالية تفتح باب التسجيل لتأهيل الخريجين المتفوقين.. تعرف على الشروط والإجراءات

أعلنت هيئة السوق المالية فتح باب التسجيل لتأهيل الخريجين لمدة 12 شهرًا في تخصصات المالية والقانونية والمحاسبة والإدارة وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الحصول على مكافأة شهرية.

الموارد البشرية: عدم إلحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية السنة الحالية لن يؤثر على قبولهم العام المقبل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدم إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية النهارية، لن يؤثر على قبولهم العام المقبل بتلك المراكز.

«هدف» يطلق خدمة جديدة للتواصل مع العملاء عبر واتساب..إليك مميزاتها

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، قناة تواصل جديدة مع عملائه؛ للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم (966920020301+).

بالفيديو.. «الشؤون البلدية» توضح آلية تصحيح رخصة النشاط التجاري

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، خطوات تصحيح الرخصة التجارية عبر منصة بلدي دون إلغائها.

الصحة:4 خطوات للتعامل مع انخفاض درجة حرارة الأطفال

أوضحت وزارة الصحة، أربع خطوات يجب تنفيذها عند انخفاض حرارة الطفل عن المعدل المتعارف عليه وهو (35) مئوية فأقل.

21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني من الجوازات.. تعرف عليها وخطوات الاستفادة منها

أتاحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، خدمة التفويض الإلكتروني؛ بحيث تسمح لشخص تفويض شخص آخر؛ لمراجعة إدارات الجوازات نيابة عنه.

بـ8 خطوات.. «المرور» توضح كيفية تنفيذ مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر «أبشر»

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، شروط وإجراءات خدمة مبايعة المركبات من نوع خصوصي، ونقل خاص عبر منصة أبشر.

الضمان الصحي: حالة واحدة لإلغاء وثيقة التأمين على الزائر

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه لا يحق إلغاء وثيقة التأمين على الزائر بعد سريانها إلا في حالة واحدة فقط؛ وهي عدم دخوله إلى المملكة.

«الصحة» توضح سر قاعدة «20-20-20» للحد من إجهاد العين

نصحت وزارة الصحة باتباع قاعدة (20-20-20) للحد من إجهاد العينين، الذي قد تسببه الأجهزة الحديثة أو بسبب الاستغراق في العمل.

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