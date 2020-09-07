مكة وجدة أولًا.. وزارة الصحة تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الاثنين 768 إصابة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 67 إصابة جديدة، وحلّت جدة في المرتبة الثانية بـ 57 حالة، فيما تم تسجيل (50 في المدينة المنورة 46 في الهفوف 46 في الرياض 44 في الظهران 27 في حائل 25 في المبرز 19 في جازان 18 في ينبع 17 في الدمام 16 في خميس مشيط 15 في رفحا 14 في عرعر 13 في أبو عريش 13 في بقيق 12 في نجران 12 في الحجرة 11 في القطيف 11 في بلجرشي 10 في أبها 10 في مليجة 10 في المخواة 9 في الطائف 9 في عنيزة).

كما تم تسجيل (8 في بريدة 8 في رابغ 8 في حوطة بني تميم 7 في تبوك 6 في محايل 6 في ظهران الجنوب 6 في النعيرية 5 في الأسياح 5 في الخبر 5 في بيش 5 في الليث 5 في حفر الباطن 5 في الخفجي 5 في وادي الدواسر 4 في الحرجة 4 في النبهانية 4 في الجبيل 4 في عيون الجواء 4 في رياض الخبراء 4 في صبيا 4 في رأس تنورة 3 في خليص 3 في المجمعة 3 في طريف 3 في البدائع 3 في تيماء في المزاحمية).

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وتم تسجيل (2 في الشعبة 2 في الذيبية 2 في عفيف 2 في الزلفي 2 في سبت العلاية 2 في القريات 2 في الأرطاوية 2 في شرورة 2 في المذنب 2 في البكيرية 2 في الخرج 2 في رجال ألمع 1 في بطحاء 1 في بدر الجنوب 1 في القوارة 1 في فرسان 1 في الدرب 1 في الدوادمي 1 في الرس 1 في تبالة 1 في رنية 1 في الخرمة 1 في الكامل 1 في البدع 1 في البجادية 1 في قصيباء 1 في العيون 1 في مهد الذهب 1 في ظلم 1 في حريملاء 1 في خيبر 1 في القنفذة 1 في العقيق 1 في تربة 1 في ضبا 1 في تمير 1 في العيص 1 في المظيلف 1 في القرى 1 في الريث 1 في أضم 1 في قرية العليا 1 في الفرشة 1 في بللسمر 1 في الجفر).

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 297623 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 768 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 321456 حالة مشيرة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 4107 حالة.

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