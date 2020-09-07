وزارة الصحة تعلن تفاصيل عمليات التعافي الجديدة من كورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 80 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 297623 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت تبوك في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 63حالة، وتم تعافي (51 في جدة 45في الرياض 41 في المدينة المنورة 32 في الطائف 27 في حائل 25 في ينبع 23 في بريدة 23 في الهفوف 23 في بيشة 20 في أبو عريش 20 في الظهران 19 في جازان 16 في الحرجة 14 في الدمام 12في عنيزة 11 في الخبر 11 في رياض الخبراء 11في مهد الذهب 11 في المبرز).

كما تعافى (10 في نجران 10في القريات 10 في شرورة 10 في القنفذة 10 في حفر الباطن 9 في وادي الدواسر 8 في البرك 8 في رنية 8 في أحد المسارحة 8 في بيش 7 في رفائع الجمش 7 في العيدابي 7 في سكاكا 7 في أبها 7 في المخواة 7 في رجال ألمع 6 في خليص 6 في ظهران الجنوب 5 في عرعر 5 في سراة عبيدة 5 في الرس 5 في سبت العلاية 5 في الخرمة 5 في صامطة 5 في دومة الجندل 5 في النعيرية 5في الخفجي 5 في العيص 5في ثريبان).

فيما تعافى (4 في الجبيل 4 في القطيف 4 في ضبا 4 في المذنب 4 في الخرج 3 في الموسم 3 في بدر الجنوب 3 في الباحة 3 في القحمة 3 في يدمة 3 في صبيا 3 في العلا 3 في السليل 3 في فيفا 3 في الريث 3 في رأس تنورة 2 في الدرب 2 في الزلفي 2 في مليجة 2 في الكامل 2 في البدع 2 في البدائع 2 في رفحاء 2 في شقراء 2 في مركز حدود الحديثة 2 في بني حسن).

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وأخيرًا تم تعافي (1 في الأسياح 1 في بطحاء 1 في الدائر 1 في القوارة 1 في بارق 1 في الشنان 1 في النبهانية 1 في الخاصرة 1 في خميس مشيط 1 في عفيف 1 في الدوادمي 1 في طريف 1 في بقيق 1 في تبالة 1 في الشملي 1 في الغزالة 1 في عيون الجواء 1 في صفوى 1 في ضرما 1 في قلوة 1 في خيبر 1 في النماص 1 في بلجرشي 1 في العقيق 1 في الليث 1 في تيماء 1 في حقل 1 في القويعية 1 في البكيرية 1 في المظيلف 1 في ميسان 1 في قرية العليا 1 في القريع 1 في بللسمر 1 في البشائر).

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 297623 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 768 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 321456 حالة مشيرة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 4107 حالات.

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