السفارة السعودية بالكويت تغلق أبوابها غدًا الثلاثاء.. وتوضح السبب

أعلنت السفارة السعودية في الكويت غلق أبوابها، غدًا الثلاثاء، ولمدة يوم واحد فقط، على أن تعاود عملها كالمعتاد بعد غد الأربعاء.

وذكرت السفارة، عبر حسابها على تويتر، أنها تود التنويه على المواطنين بأن السفارة ستغلق أبوابها يوم غدٍ الثلاثاء (٢٠ محرم ١٤٤٢هـ/٨ سبتمبر ٢٠٢٠م) وذلك كإجراء احترازي دوري لتعقيم المبنى ولمراجعة الاحتياطات الصحية.

وأشارت السفارة السعودية إلى أنها ستباشر العمل كالمعتاد في اليوم التالي (الأربعاء 21 محرم 1442هـ).

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