هيئة الغذاء والدواء تعلن قائمة الصيدليات الأهلية الملتزمة بمعايير السلامة الدوائية

وجهت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الإثنين، الشكر للصيدليات الأهلية على التزامها بمعايير السلامة الدوائية عبر رصد الأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها خلال شهر أغسطس 2020.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، قائمة الصيدليات الأهلية الملتزمة بالمعايير، وهم: صيدليات الدواء التي قدمت نحو 1586 تقريرًا عن الأعراض الجانبية.

وكذلك وضعت هيئة الغذاء والدواء، صيدليات «النهدي» في قائمة «الصيدليات الأهلية» الملتزمة بالمعايير، بعدما قدمت نحو 424 تقريرًا عن الأعراض الجانبية.

Advertisements

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الأعراض الجانبية للدواء أحيانًا تسبب بعد العلل والمشكلات الصحية التي تحدث بشكل غير مقصود وغير مرغوب فيه جراء استخدام الأدوية بجرعتها الصحيحة.

اقرأ أيضًا:

«الغذاء والدواء» تحدد الجرعة الصحيحة من الباراسيتامول لطفلك

كيف تحصل على نتائج دقيقة عند استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة؟