ينطلق، غداً الأربعاء، مهرجان التمور الثالث في محافظة العقيق بالباحة والذي تنظمه عدة لجان حكومية، وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعيةبالعقيق عيد سعيد لـ"دوت الخليج" أن المهرجان يدعم المزارعين والحرفيين وعملت اللجنة على تجهيز 30 كشكا للمزارعين يعرضون فيه منتجاتهم، وأضاف أن هناك ركنا للأسر المنتجة، وسيشمل المهرجان العديد من المحاضرات والندوات بحضور عدد من المحاضرين والمختصين بالشأن الزراعي. من جهة أخرى، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعقيق المهندس جمعان الغامدي لـ"دوت الخليج" أن محافظة العقيق تتميز بأنها أرض سهلة وعلى ضفاف أودية، مما جعل التربة خصبة، وتشتهر العقيق زراعياً بإنتاج التمور والعنب والحمضيات بشكل عام، مبيناً أن عدد مزارع النخيل في محافظة العقيق تجاوز 1600 مزرعة، فيها ما لا يقل عن 135 ألف نخلة تنتج سنوياً ما يقارب 40 ألف طن من التمور أشهرها الصفري والمهرجان أقيم لدعم وتشجيع المزارعين لتسويق منتجاتهم والتعريف به، ويعتبر مهرجانا سياحيا زراعيا بشكل عام. ومن جهته، أوضح محافظ العقيق فيحان العتيبي، أنه يتم حالياً التجهيز النهائي للمهرجان الذي سيعطي مزيداً من الاهتمام والتميز لفريق العمل الهادف إلى تحقيق التطلعات والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور الثالث، وتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في أحد أهم أسواق التمور؛ سعياً لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان. مبيناً أن العقيق تشتهر بإنتاج التمور مما يجعل من المعرض نواة لمهرجانات قادمة، حيث سيتم عروض التمور بأنواعها، بالمهرجان وعرض فسائل النخيل، وإقامة مزاد علني بالمهرجان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان التمور بعقيق الباحة ينطلق غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.