50 عيادة أسنان بطب جازان

واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان، ومدير مركز طب الأسنان التخصصي بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الزيلعي عن سير العمل بمشروع تطوير المركز والمراحل المنجزة من المشروع الذي يتكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية تقام على مساحة إجمالية تبلغ 3400 متر مربع، تضم 50 عيادة للأسنان، إضافة للعديد من الأقسام المساندة الأخرى.
ووجه بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروع والقيام بجميع المهام والخدمات الصحية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة التي وفرتها القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين في مختلف المجلات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية وكل ما فيه الخير والفائدة ويعود بالنفع على الجميع في شتى المجالات.
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