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الأرصاد تطلق تنبيهات لأمطار وعواصف

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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أكثر من 12 تنبيها وإنذارا تحذيريا شملت عددا من مناطق المملكة، من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بنجران أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لتأثر منطقة نجران بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، ومنها ارتداء الكمام الطبي في حال الخروج ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار، وأهابت بضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة، متمنين للجميع للسلامة.


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