جاء ذلك انطلاقا من مبدأ استغلال الموارد وتقليل الهدر ولتوفير الجهد والاحتياج لتغطية طبيب الأشعة بمستشفى الصحة النفسية أثناء تمتعه بإجازته وتأمين عمله من قبل المستشفيات الأخرى والتي كانت تطبق سابقاً.
وذكر رئيس قسم الأشعة متعب الجعيد أن المستشفى عمل على الاستفادة من البرامج الافتراضية لجهاز الكمبيوتر لأرشفة الأشعة ومشاهدتها بدلاً مما كان معمولا به سابقاً.
مشيراً إلى أنه يجري نسخ فحوصات الأشعة على USB من أجهزة الأشعة الثابتة والمتحركة لكونها حديثة ومتطورة ووضع الفحوصات المنسوخة على جهاز الكمبيوتر المخصص لذلك وحفظها برقم ملف المريض وأرشفتها في Hard Desk.
وبين أن فحوصات الأشعة تشاهد من قبل الطبيب لكونها بنفس خصائص التحكم بالصورة الموجودة على أجهزة الأشعة.
وقال الجعيد "بهذا المشروع نكون حققنا هدفنا في الاستغناء عن طباعة الأفلام نهائياً إضافة لأرشفة فحوصات المرضى وحفظها بـHard Desk والرجوع لها بأي وقت عند الحاجه لها وكتابة التقارير عن بعد ودون تأخير أثناء الدوام الرسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل عن بعد مع مراجعي الأشعة بمستشفى النفسية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.