تواصل عن بعد مع مراجعي الأشعة بمستشفى النفسية بالطائف

أوضحت «صحة الطائف» أن قسم الأشعة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف بدأ بالاستفادة من العمل عن بعد والتواصل مع أطباء الأشعة بعد عمل الأشعة للمرضى، بحيث يتم التواصل معهم هاتفياً وإبلاغهم بالدخول إلى برنامج AnyDesk على جهاز الكمبيوتر لمشاهدة الفحوصات والدخول على برنامج الملف الطبي الخاص بالمستشفى وتسجيل النتائج مما سيلغي الحاجة لحضورهم للمستشفى لكتابة التقارير.

جاء ذلك انطلاقا من مبدأ استغلال الموارد وتقليل الهدر ولتوفير الجهد والاحتياج لتغطية طبيب الأشعة بمستشفى الصحة النفسية أثناء تمتعه بإجازته وتأمين عمله من قبل المستشفيات الأخرى والتي كانت تطبق سابقاً.

وذكر رئيس قسم الأشعة متعب الجعيد أن المستشفى عمل على الاستفادة من البرامج الافتراضية لجهاز الكمبيوتر لأرشفة الأشعة ومشاهدتها بدلاً مما كان معمولا به سابقاً.

مشيراً إلى أنه يجري نسخ فحوصات الأشعة على USB من أجهزة الأشعة الثابتة والمتحركة لكونها حديثة ومتطورة ووضع الفحوصات المنسوخة على جهاز الكمبيوتر المخصص لذلك وحفظها برقم ملف المريض وأرشفتها في Hard Desk.

وبين أن فحوصات الأشعة تشاهد من قبل الطبيب لكونها بنفس خصائص التحكم بالصورة الموجودة على أجهزة الأشعة.

وقال الجعيد "بهذا المشروع نكون حققنا هدفنا في الاستغناء عن طباعة الأفلام نهائياً إضافة لأرشفة فحوصات المرضى وحفظها بـHard Desk والرجوع لها بأي وقت عند الحاجه لها وكتابة التقارير عن بعد ودون تأخير أثناء الدوام الرسمي".