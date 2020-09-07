أمير تبوك يستقبل رئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الرئيس الفخري للجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة بمكتبه بالإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة محمد العوده. واطلع في بداية اللقاء على التقرير النصف سنوي للجمعية قدمه العوده الذي ضم إنجازات الجمعية ممثلة بالفرق التطوعية على مستوى المنطقة والتي تعمل تحت مظلتها البالغ عددها 35 فريقا وتضم 24 ألف متطوع ومتطوعة، بالإضافة إلى ما قدمته الجمعية من برامج تطوعية ومبادرات نوعية منها الثقافية والاجتماعية والصحية والتي بلغت 81 برنامجا ومبادرة بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ أكثر من 174 ألف ساعة تطوعية استفاد منها ما يتجاوز 94 ألف مستفيد ومستفيدة.



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