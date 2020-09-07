السعودية اليوم / الأردن تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية سُجّلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا، مشيرة إلى تسجيل 61 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1805، كما سُجّلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.

// انتهى //

19:22ت م

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عمّان 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2478 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية سُجّلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا، مشيرة إلى تسجيل 61 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1805، كما سُجّلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.// انتهى //19:22ت م0214

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