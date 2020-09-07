السعودية اليوم / قطاعات الإشراف الصحي تباشر مهامها وتشكل فريقها بمحافظتي دومة الجندل وطبرجل



سكاكا 19 محرم1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

باشر قطاعا الإشراف الصحي بمحافظتي دومة الجندل وطبرجل مهام عملهم, وبدأت بتشكيل فريق العمل الذي وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مؤخراً للإشراف على المنشآت والخدمات الصحية بهما .

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي أن القطاعين بدأت أعمالهم بعد أن تم التنسيق في وقت سابق مع محافظي المحافظات لمناقشة آلية العمل بالمحافظات ومهام القطاعات, و تم تشكيل فريق عمل بإدارة مشرفي القطاع, وبدأت القطاعات بجولاتها الإشرافية ومتابعة سير الأعمال ميدانياً, والرفع باحتياجات القطاعات والعمل على تطويرها.

وأكد المدير العام لصحة الجوف البدء مبكراً بلمس تأثير القطاعات الإشرافية على الخدمات الصحية بالمحافظات والإشراف عليها بشكل مباشر يومياً, ومواصلة سير العمل في تطوير القطاع الصحي بشكل عام في المنطقة وفق تطلعات أهالي المنطقة ومتطلباتهم.

ونوه الرويلي بدعم سمو أمير منطقة الجوف, ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لتطوير منظومة العمل الصحي بالمنطقة ومحافظاتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وترجمةً لما توليه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - من عناية فائقة بصحة المواطنين والمقيمين .

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19:12ت م

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