اجتماعي / "استشارات تربوية للأسرة لمواجهة تحديات التعليم عن بُعد" مبادرة تطلقها ملاذ الأسرية برفحاء غداً



رفحاء 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

تطلق جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً مبادرة "استشارات تربوية للأسرة لمواجهة تحديات التعليم عن بعد" من الساعة 5 مساءً إلى 6 مساءً عبر الاتصال الهاتفي للإجابة على الاستشارات والاستفسارات من قبل الأسر حول تحديات التعليم عن بعد.

وأوضحت جمعية ملاذ الأسرية أن الهدف من هذه المبادرة هو إجابة المختصين على الاستفسارات والتساؤلات والاستشارات التي تطرحها الأسرة لتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة مع استمرار الدراسة عن بعد.

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19:11ت م

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