السعودية اليوم / إدارة تعليم الجوف تقيم ملتقى القيادة المدرسية عن بُعد



سكاكا 19 محرم1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإشراف التربوي اليوم ملتقى القيادة المدرسية عن بُعد.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذا الملتقى يأتي في وقت استثنائي ومهم جداً يهدف إلى إطلاع قادة وقائدات المدارس على بعض التعليمات المهمة وبعض التجارب من واقع مدارسنا في المنطقة أو التجارب في باقي مناطق المملكة.

وبين أن هذه المرحلة تحتاج إلى عملية التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا في هذه المرحلة تذليل جميع الصعوبات لهدف واحد هو إيصال الرسالة التربوية بانتظام الدروس التعليمية وتقديم الدعم للطلاب وأولياء أمورهم.

من جانبه أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي سامي بن نصير السمارة أن اللقاء الافتراضي للقيادة المدرسية جاء بهدف التواصل المستمر مع قادة وقائدات المدارس لإيصال التعليمات المهمة بما يخص هذه المرحلة المهمة ، حيث تضمّن الملتقى أوراق العمل ومنها واقعنا مع التعليم عن بُعد "منصة مدرستي" قدمها رئيس قسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي سهيان بن سعد السهيان، وحملت الورقة الثانية عنوان أدوار القيادة المدرسية في منظومة التعليم عن بُعد قدمها مشرف القيادة المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل سامي بن عبدالكريم السعيدان.

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19:11ت م

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