السعودية اليوم / ورشة عمل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش مهارات التعامل مع المرضى خلال مدة الأوبئة



القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل عن بُعد تحت عنوان "تنمية مهارات التعامل مع المرضى خلال مدة الأوبئة والجوائح .. أزمة فيروس

وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعامل فريق الرعاية الصحية مع المرضى ومرافقيهم وطالبي الخدمات الصحية خاصة أثناء مُدَد الأوبئة والجوائح، مع التطبيق على أزمة فيروس كورونا (COVID-19).

وقال: إنه بنهاية هذه الورشة يكون المتدرب قادرا على معرفة مفهوم عملية التواصل الفعال أثناء تقديم الخدمات الصحية ومناظرة المريض، وشرح طبيعة العلاقة بين طواقم الرعاية الصحية والمريض وفقًا لخصائص الخدمة الصحية، وأن يكون قادرا على التمييز بين حقوق ومسؤوليات المرضى والزائرين والعاملين في المجال الصحي، خاصة خلال مُدَد الأوبئة والجوائح.

// انتهى //

19:07ت م

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القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل عن بُعد تحت عنوان "تنمية مهارات التعامل مع المرضى خلال مدة الأوبئة والجوائح .. أزمة فيروس كورونا (COVID-19) نموذجًا" خلال المدة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعامل فريق الرعاية الصحية مع المرضى ومرافقيهم وطالبي الخدمات الصحية خاصة أثناء مُدَد الأوبئة والجوائح، مع التطبيق على أزمة فيروس كورونا (COVID-19).وقال: إنه بنهاية هذه الورشة يكون المتدرب قادرا على معرفة مفهوم عملية التواصل الفعال أثناء تقديم الخدمات الصحية ومناظرة المريض، وشرح طبيعة العلاقة بين طواقم الرعاية الصحية والمريض وفقًا لخصائص الخدمة الصحية، وأن يكون قادرا على التمييز بين حقوق ومسؤوليات المرضى والزائرين والعاملين في المجال الصحي، خاصة خلال مُدَد الأوبئة والجوائح.// انتهى //19:07ت م0206

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