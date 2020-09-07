

القطيف 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

بلغت مصروفات جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية خلال شهر أغسطس 2020م نحو 251,800 ريال .

وأوضح رئيس الإدارة بالجمعية محمد الصغير أن المساعدات خاصة بالأيتام وأخرى بلجنة تحسين المساكن، حيث صُرف 159,800 ريال مساعدات دراسية للتعليم الجامعي لعدد من الأيتام في عدد من الكليات والجامعات، وصُرف 92,000 ريال خصصت لمساعدات سكنية شملت مصروفات إيجار وترميم وإصلاح منازل بعض الأسر التابعة للجنة تحسين المساكن .

من جهته أكد رئيس لجنة كافل اليتيم أيوب أبو زيد أن الاهتمام بمسيرة الأيتام التعليمية هي من أولويات اللجنة ، لذلك نحاول -قدر الإمكان- بالإضافة لتقديم الدعم المادي لهم مساندتهم معنويا من خلال تقديم المشورة لاختيار التخصصات المناسبة لهم بما يحقق التأهيل العلمي والمميز لهم .

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية شكره باسم مجلس الإدارة لكل الكفلاء الملتزمين منذ سنوات مع لجنة كافل اليتيم ولجميع المحسنين الداعمين للجمعية في كل برامجها وأنشطتها .

// انتهى //

19:03ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / 251,800 ريال مصروفات جمعية تاروت الخيرية لشهر يوليو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.