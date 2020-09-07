السعودية اليوم / مصرع ثمانية عمال جراء انفجار في منجم للرخام في باكستان



إسلام آباد 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

لقي ثمانية عمال حتفهم وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في منجم للرخام في منطقة مهمند شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول حكومي محلي أن الانفجار نجم عن حدوث انهيار داخل المنجم، وتسبب في انفجار المواد التي تستخدم في تفجير الصخور.

وأضاف أن السلطات المحلية قامت بانتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى الحكومي القريب.

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18:56ت م

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