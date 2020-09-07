شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تعتمد الشعار الرسمي في احتفالات اليوم الوطني لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن شعار الدولة لليوم الوطني السعودي التسعون. وقالت سفارة الامارات لدى المملكة في تغريدة لها على تويتر " تعزيزاً لروح الأخوة بين البلدين الشقيقين ، اعتمد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الامارات الشعار الرسمي لمشاركة الاشقاء في احتفالات اليوم الوطني السعودي التسعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات تعتمد الشعار الرسمي في احتفالات اليوم الوطني لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.