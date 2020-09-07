وكالة الطاقة الذرية: ندعم تحول المملكة نحو الطاقة النووية

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

قال مدير وكالة الطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن الوكالة تعمل على دعم السعودية في خططها للطاقة النووية.

وأضاف أن المملكة تحضر للتحول نحو الطاقة النووية على المستوى التقني ونعمل لتقديم الدعم اللازم لها.

وأشار غروسي إلى أن المملكة على درجة من الكفاءة لمواجهة تحديات رئاسة قمة العشرين في ظل الظروف العالمية الراهنة.



شارك الخبر







