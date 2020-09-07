الصحة العالمية : استعدوا للوباء التالي لـ كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس دول العالم إلى أن تعزز استعدادها للوباء التالي لفيروس كورونا، مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.

ونقلت رويترز عن تيدروس قوله في إفادة صحفية بجنيف ” كورونا لن يكون آخر وباء” يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة.. ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم أكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة”.

الصحة العالمية تتوقع تأخر لقاح كورونا

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم المنظمة الأممية إنها لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها، وفقًا لـ”رويترز”

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وقالت “هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتًا أطول؛ لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح، ونحتاج أن نتأكد أيضًا أنه آمن” في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها. تحذير من مناعة القطيع وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت الصحة العالمية أنها تعمل مع شركاء دوليين للوصول إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد. وجددت المنظمة الأممية في نفس الوقت التحذير من سعي بعض الدول للوصول إلى مناعة القطيع مؤكدة أن ذلك سيتضمن الكثير من الوفيات. ويقصد بمناعة القطيع أن يواجه البشر الفيروس بشكل طبيعي حتى تتكون لديهم مناعة طبيعية بعد فترة من الزمن، لكن خلال هذه الفترة سيسقط عدد كبير ممن لم يتمكنوا من مقاومة المرض بسبب مشاكل صحية أو بسبب ضعف جهازهم المناعي. 32 لقاحًا محتملًا وكان المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان أوضح في وقت سابق أن هناك 32 لقاحًا قيد التجارب السريرية وجميعها تخضع لمعايير تهدف إلى تحفيز جسم الإنسان على إفراز الأجسام المضادة للفيروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق بالفيروس وتتصدى له وتمنعه من دخول جسد الإنسان.

إحصائيات كورونا حول العالم

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019