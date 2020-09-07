شكرا لقرائتكم خبر بدء الدراسة عن بعد بكلية المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بدء الدراسة في الكلية عن بعد، نظرا للظروف الصحية وعملا بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين.
وأوضح عميد الكلية الدكتور عايد اليوبي أن وحدة التقنية في الكلية أعدت نظاما تفاعليا عبر موقع الكتروني يتيح للطالب استعراض جدوله الدراسي، ومتابعة البث المباشر للمحاضرات عبر فصول افتراضية ببرنامج «zoom».
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