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بدء الدراسة عن بعد بكلية المسجد النبوي

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الدارسون بكلية المسجد النبوي في العملية التعليمية - عن بعد - فيما جرى قبول 442 طالبا وطالبة من المتقدمين للدراسة في الكلية للفصل الدراسي الأول 1442هـ.

واعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بدء الدراسة في الكلية عن بعد، نظرا للظروف الصحية وعملا بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عايد اليوبي أن وحدة التقنية في الكلية أعدت نظاما تفاعليا عبر موقع الكتروني يتيح للطالب استعراض جدوله الدراسي، ومتابعة البث المباشر للمحاضرات عبر فصول افتراضية ببرنامج «zoom».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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