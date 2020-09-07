رفع 62 ألف طن نفايات في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة من رفع 62 ألف طن من المخلفات ومعالجة جميع عناصر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة «معالجة التشوه البصري». وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه جرى رفع نحو 46,987 طنا من النفايات ونحو 15,256 طنا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع متفرقة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبينا أن الفرق المتخصصة في الأمانة وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

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