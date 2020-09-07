رفع 62 ألف طن نفايات في عسير

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه جرى رفع نحو 46,987 طنا من النفايات ونحو 15,256 طنا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع متفرقة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبينا أن الفرق المتخصصة في الأمانة وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.
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