، أمير مكة ونائبه يستقبلان مدير عام معهد الإدارة ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة، مدير عام معهد الإدارة الدكتور بندر السجان، يرافقه مدير عام المعهد ببفرع جدة الدكتور ياسر هوساوي، بمناسبة تعيينهما، ترافقهما المديرة العامة للفرع النسائي بمكة المكرمة الدكتورة سارة العتيبي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الدكتور السجان، والدكتور هوساوي، بمناسبة تعيينهما، سائلاً الله لهما التوفيق في مهام عملهما .

وجرى خلال الاستقبال استعراض سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

كما استمع سموه إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة، مدير عام معهد الإدارة الدكتور بندر السجان، يرافقه مدير عام المعهد بفرع جدة الدكتور ياسر هوساوي، بمناسبة تعيينهما، ترافقهما المديرة العامة للفرع النسائي بمكة المكرمة الدكتورة سارة العتيبي.

وهنأ سموه، الدكتور السجان والدكتور هوساوي بمناسبة تعيينهما، سائلاً الله لهما التوفيق في مهام عملهما.

واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى نبذة عن خطط وبرامج المعهد الهادفة للارتقاء بمستوى القيادات والموظفين.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل