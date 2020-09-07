محمد بن مسعود - الدمام - وزير الدفاع الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-07 استقبل وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك اليوم في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الباكستانية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان، وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات. 07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 06:06 PM Advertisements تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها استقبل وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك اليوم في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الباكستانية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان، وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات. ، وزير الدفاع الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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