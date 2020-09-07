، "تقويم التعليم" تنفذ الدراسة التقويمية بكلية البترجي ،

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم، الاثنين، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب البشري في كلية البترجي الطبية، بمقر الهيئة في مبنى الندى بالرياض.
وقع العقد، المدير التنفيذي للمركز، الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، وعميد الكلية، الدكتور أسامة بن عدنان كنسارة.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اعتمد ستة برامج في كليات الطب في المملكة، كما تمت جدولة ستة برامج أخرى خلال الفصل الدراسي الحالي، إضافة إلى عزم المركز على جدولة ستة برامج أخرى في الفترة القادمة.
ويعمل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حاليًا على الحصول على الاعتراف من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).
وأوضح تعميم هيئة تعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG) ويشترط - بحلول عام 2024م - أن يكون الطالب الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية والراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون متخرجًا من كلية طب معتمدة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.هيئة تقويم التعليم والتدريب
"تقويم التعليم" تنفذ الدراسة التقويمية بكلية البترجيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-07
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم، الاثنين، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب البشري في كلية البترجي الطبية، بمقر الهيئة في مبنى الندى بالرياض.
وقع العقد، المدير التنفيذي للمركز، الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، وعميد الكلية، الدكتور أسامة بن عدنان كنسارة.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اعتمد ستة برامج في كليات الطب في المملكة، كما تمت جدولة ستة برامج أخرى خلال الفصل الدراسي الحالي، إضافة إلى عزم المركز على جدولة ستة برامج أخرى في الفترة القادمة.
ويعمل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حاليًا على الحصول على الاعتراف من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).
وأوضح تعميم هيئة تعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG) ويشترط - بحلول عام 2024م - أن يكون الطالب الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية والراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون متخرجًا من كلية طب معتمدة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
06:12 PM
لبرنامج بكالوريوس الطب البشري
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم، الاثنين، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب البشري في كلية البترجي الطبية، بمقر الهيئة في مبنى الندى بالرياض.
وقع العقد، المدير التنفيذي للمركز، الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، وعميد الكلية، الدكتور أسامة بن عدنان كنسارة.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اعتمد ستة برامج في كليات الطب في المملكة، كما تمت جدولة ستة برامج أخرى خلال الفصل الدراسي الحالي، إضافة إلى عزم المركز على جدولة ستة برامج أخرى في الفترة القادمة.
ويعمل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حاليًا على الحصول على الاعتراف من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).
وأوضح تعميم هيئة تعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG) ويشترط - بحلول عام 2024م - أن يكون الطالب الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية والراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون متخرجًا من كلية طب معتمدة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.
، "تقويم التعليم" تنفذ الدراسة التقويمية بكلية البترجي ،
المصدر : الخليج 365
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