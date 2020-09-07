شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية : سندعم المملكة فيما يتعلّق بالطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المملكة تهتم بالطاقة النووية ونعمل لتقديم الدعم اللازم لها. وأكد أن المملكة على درجة من الكفاءة لمواجهة تحديات رئاسة العشرين

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