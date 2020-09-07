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فيديو.. اللاحم : قاضي قضية خاشقجي اعتمد مبدأ تشديد العقوبة
أكد أن الأحكام نهائية ونافذة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم أن الأحكام الصادرة بقضية متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي تصنف على أنها مشددة حيث اعتمد القاضي على مبدأ تشديد العقوبة نظرًا لخطورة هذه الجريمة.
وقال اللاحم في مداخلة مع قناة العربية إن هذه الأحكام تؤكد ما تردده القيادة دومًا من أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لن ينجو أحد من العقاب مهما كان.
أحكام قضية خاشقجي
وكان المتحدث الرسمي للنيابة العامة أعلن اليوم صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي -رحمه الله- وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقًا للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المتحدث أن هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدانٍ من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عامًا على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم.
أحكام نهائية واجبة النفاذ
وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقًا للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقًا للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.
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