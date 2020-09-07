استشاري لـ”المواطن”: طول النظر عند الأطفال يستوجب عناية خاصة

2020-09-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور إبراهيم خليف، إلى ضرورة تشخيص عيون الأطفال الذين يعانون من طول النظر للتأكد من درجة النظر وعدم وجود أي عوائق في البصر، حتى يواصلوا تعليمهم عن بعد بشكل سليم.

ولفت إلى أن هناك أطفالًا يعانون من هذا المرض ويعبرون عن رغبتهم بعدم المذاكرة والقراءة بسبب النظارة، وبالتالي فإن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة.

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أسباب طول النظر

وقال الدكتور خليف في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، إن طول النظر عند الأطفال ينشأ منذ الولادة ويتوارث في العائلات وهذه الحالة يمكن أن تعالج من خلال طرق طبية كثيرة، ومنها النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة، وهناك حالات تحتاج إلى التدخل الجراحي، وهذا ما يحدده الطبيب المختص، وتوجد عدة عوامل تسبب في حدوث الإصابة بطول النظر منها أن تكون قرنية الطفل مسطحة بدلًا من القرنية الطبيعية، كرة العين قصيرة المدى بدرجة كبيرة وغير معتادة، عدم قدرة العين على تركيز الصورة على قرنية العين، بجانب الأسباب الوراثية.

أعراض طول النظر عند الأطفال

ولفت إلى أن هناك بعض الأعراض التي قد يشكو منها الطفل منها الشكوى من الشعور بألم أو صداع في الرأس، الشعور بالضبابية أو عدم الرؤية بوضوح ليلًا، ملاحظة بعض الحول في عين الطفل، ملاحظة الطفل لفرك عينه بشكل متكرر، عدم الرغبة في القراءة والمذاكرة – كما أوضحت- شعور الطفل بألم وحرقة في المنطقة المحيطة بالعين، لذا يجب عن ملاحظة أي أعراض لابد من زيارة الطبيب العيون للاطمئنان على حالة الطفل.

نصائح ووصايا هامة

ونصح الدكتور خليف، بضرورة فحص نظر الطفل بشكل دوري سنويًا للتشخيص المبكر لأي مشكلة من مشاكل النظر، المتابعة الدورية مع الطبيب وذلك إذا كان الطفل يعاني من أي أمراض خاصة بالعين، لا بد من استشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض مثل احمرار العين أو إفرازات غريبة وغير معتادة من العين، ولا بد من الحرص على القراءة في إضاءة جيدة وتجنب التركيز في الشاشات الإلكترونية لفترة طويلة لتجنب إجهاد العين.



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