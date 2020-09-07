فوائد ماء جوز الهند من القلب حتى الشعر

2020-09-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، بالحرص على تناول ماء جوز الهند، إذ يعتبر من أكثر المشروبات الطبيعية المنعشة، ويحتوي على ما يقارب 95% من الماء، والنسبة المتبقية تحتوي على فيتامين بي وسي B، C، والمعادن كالبوتاسيوم، والماغنسيوم والصوديوم، وعلى نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهو مشروب طبيعي آمن تمامًا لا يحتوي على أي مواد حافظة أو دهون غير صحية أو كوليسترول.

يقلل الأزمات القلبية

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”: هناك فوائد عديدة لماء جوز الهند منها يساعد في تحسين القلب والأوعية الدموية، فقد أظهرت الدراسات أنه يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية وانخفاض ضغط الدم ، كما يساعد على خسارة الوزن، حيث يساعد على منع تخزين الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ويعتبر مصدرًا جيدًا لمجموعة من العناصر الغذائية؛ إذ يعد مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم، يمنع حدوث جفاف الجسم باحتوائه على مستويات مرتفعة من الماء، كما يساعد في منع الإصابة بحصوات الكلى.

فوائد ماء جوز الهند الطبية

وأوضحت أن هناك العديد من الفوائد الطبية لتناول عصير جوز الهند منها:

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– علاج الالتهابات الجلدية، فهناك خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات والفطريات والمواد المضادة لفيروسات التي تحمي الجلد من جميع أنواع الالتهابات المختلفة.

– مقاومة الشيخوخة إذ يحتوي علي السيكوكنين وحمض اللوريك بالإضافة إلي العناصر الغذائية الهامة التي تؤخر عملية الشيخوخة.

– التخلص من البشرة الباهتة فماء جوز الهند يمتلك خصائص تجديد البشرة وانتعاشها.

علاج مشاكل الشعر

وخلصت البيشي إلى القول، إن تناول ماء جوز الهند مفيد أيضًا في معالجة مشاكل الشعر ومنها التخلص من قشرة الرأس فشرب ماء جوز الهند أو استخدامه في غسل الشعر يحسن من الدورة الدموية لبصيلات الشعر وبالتالي الحصول علي شعر متألق وقوي بطريقة طبيعية بجانب علاج حكة الشعر وقشرة الفروة.

إضافة إلى ذلك التخلص من الشعر المجعد، فتدليك الشعر بماء جوز الهند بانتظام يعمل على ترطيب الجذور وتوفير الغذاء المتكامل لبصيلات الشعر لأنها بمثابة بلسم طبيعي ورائع، كما يسهم في التحفيز علي نمو الشعر، فنقص العناصر الغذائية يؤدي إلي ضعف نمو الشعر أو تساقطه وبالتالي يمكن تدليك فروة الرأس بشكل منتظم بماء جوز الهند لكي تساعد في نمو الشعر.



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