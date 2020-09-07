احترسي.. صبغة الشعر قد تمهد للإصابة بالسرطان

2020-09-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الجلدية والعناية بالشعر الدكتور عبدالقادر صلاح، أن التعامل مع صبغة الشعر يجب أن يكون باعتدال وليس بإسراف؛ إذ إنه لا يمكن القول إن الصبغات مسببة لمرض السرطان بشكل مؤكد، ولكن الاحتمالات قد تكون واردة، فهناك دراسات عديدة أشارت إلى هذا الجانب.

صبغة الشعر واحتمالية السرطان

وقال الدكتور صلاح لـ”متابعات الخليج 365”، تعليقًا على – الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية وبينت أن لون الشعر الطبيعي يمكن أن يؤثر أيضًا على احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان ومنها سرطان الثدي والجلد والمبيض – من الأفضل صبغ الشعر بالألوان مرة واحدة في العام وليس كما يفعل بعض النساء بالصبغ كل ثلاثة أشهر.

خطر الإصابة بسرطان الثدي

وأكد الدكتور صلاح أن هناك دراسة سابقة أجرتها وزارة الصحة الأمريكية بالتعاون مع جامعة نورث كارولينا توصلت إلى أن المواد المستعملة لصبغ الشعر والأخرى الكيميائية المستعملة لتسريحه يزيدان بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وجاء في الدراسة، التي نشرتها مجلة “إنترناشيونال”، أن النساء اللواتي يستخدمن صبغة شعر للتلوين الدائم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، لذا أنصح النساء بالاعتدال في استخدام الصبغات.

تفاصيل الدراسة الجديدة

وكشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام النساء لصبغات الشعر الدائمة، يمكن أن يزيد من خطر إصابة النساء بالسرطان.

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وأوضحت الدراسة، بحسب الباحثين الذين وجدوا أن صبغة الشعر الدائمة يمكن أن تزيد قليلًا من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الثدي والجلد والمبيض.

إخفاء علامات الشيب

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية أن لون الشعر الطبيعي يمكن أن يؤثر أيضًا على احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة وأن استخدام صبغة الشعر يحظى بشعبية كبيرة خاصة بين الفئات العمرية الأكبر سنًا، التي تحرص على إخفاء علامات الشيب.

بينما صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية التعرض المهني لصبغات الشعر على أنه مادة مسرطنة محتملة، لا يوجد تحذير بشأن الاستخدام الشخصي لأن الأدلة الموجودة غير حاسمة.

الخلايا القاعدية للجلد

ولكن الدراسة الأخيرة كان لها رأي آخر، بعدما حلل الباحثون بيانات أكثر من 117 ألف امرأة وتقييمات تعرضهن لصبغات الشعر، ولم تكن النساء مصابات بالسرطان في بداية الدراسة، وتم متابعتهن لمدة 36 عامًا.

وارتبط الاستخدام المتكرر للصبغات الدائمة بزيادة طفيفة لخطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية للجلد، وكان هذا الخطر أعلى لدى النساء ذوات الشعر الفاتح بشكل طبيعي.

وأظهرت النتائج زيادة خطر الإصابة بثلاثة أنواع من سرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان المبيض، ونسب الخطر ترتبط بتراكم كمية الصبغة التي تتعرض لها النساء.

كما لوحظ أيضًا زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية مع استخدام صبغة الشعر الدائمة، ولكن فقط للنساء ذوات الشعر الداكن الطبيعي.



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