شاهد.. الملك عبدالعزيز داخل الخيمة الملكية أثناء زيارته لأرامكو

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر صورة تاريخية، الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" داخل الخيمة الملكية المعدة له أثناء زيارته التفقدية لشركة أرامكو . أظهر صورة تاريخية، الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" داخل الخيمة الملكية المعدة له أثناء زيارته التفقدية لشركة أرامكو . واُلتقطت الصورة عام 1366 هجريا الموافق 1947 ميلاديًا؛ لتفقد منشآتها والاطلاع على أوضاعها وذلك بعد مرور حوالي ثماني سنوات على زيارته السابقة لها .

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